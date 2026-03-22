Morte do ciclista "Veio Massa" causa comoÃ§Ã£o em SÃ£o Carlos

Veio Massa - CrÃ©dito: Arquivo pessoal

A morte do ciclista Florentino Flori Júnior, conhecido popularmente como “Veio Massa”, causou grande comoção entre moradores de São Carlos e região neste sábado (21). Apaixonado pelo ciclismo e pela natureza, ele era bastante conhecido na cidade e querido por amigos e companheiros de pedal.

A ocorrência foi inicialmente registrada como uma emergência clínica, na zona rural de Analândia. A Polícia Militar foi acionada para atender um ciclista desacordado e, durante o deslocamento, encontrou uma ambulância da Unidade Básica de Saúde (UBS) já prestando os primeiros socorros.

A vítima foi encaminhada à unidade de saúde do município, mas não resistiu e teve o óbito confirmado pela equipe médica. De acordo com o médico responsável, a causa provável da morte foi um mal súbito, sem indícios de violência.

Durante o atendimento, foram localizados com o ciclista um telefone celular e documentos pessoais, o que permitiu sua identificação. A esposa de Florentino compareceu à unidade de saúde e acompanhou todos os procedimentos.

Segundo relatos de amigos, ele teria passado mal enquanto praticava ciclismo. O corpo foi encaminhado para a cidade de Rio Claro, onde será submetido a exames de autópsia.

Florentino era aposentado e também conhecido pelo apelido “Tilim”, tendo trabalhado na extinta oficina mecânica da Prefeitura Universitária (P.U.) da UFSCAR. Sua morte gerou diversas manifestações de pesar nas redes sociais.

Até o momento, não há informações sobre o velório e o sepultamento. Familiares e amigos aguardam a liberação do corpo.

Aos familiares e amigos, ficam os mais sinceros sentimentos pela perda.

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