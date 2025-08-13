Morte do advogado Elício De Cresci completa 12 anos

O advogado Elício De Cresci Sobrinho: o jurista estudou na Faculdade de Direito da Universidade de Heidelberg, na Alemanha e na Universidade de Lisboa, em Portugal - Crédito: Divulgação

Falecia, há exatamente 12 anos, no dia 13 de agosto de 2013, aos 70 anos, o advogado Elício De Cresci Sobrinho (OAB/SP 20.039). Era formado pelas Arcadas (Turma de 1965) e pai do também advogado Aldo De Cresci (Gasparini, De Cresci e Nogueira de Lima Advogados).

Cresci Sobrinho estudou na Faculdade de Direito da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e na Universidade de Lisboa, em Portugal. Atuou na advocacia por mais de 45 anos, sendo ainda assessor jurídico da Câmara Municipal de São Carlos por 13 anos e procurador-geral do município na década de 1970.

Autor de obras como O Dever de Veracidade das Partes e Litisconsórcio, o jurista recebeu o título de cidadão benemérito de São Carlos. Foi professor na FMU, na Fadisc – Faculdade de Direito de São Carlos – e na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto.

Autoridade em Direito Administrativo e Constitucional, atuou em demandas de câmaras e prefeituras. De Cresci contribuiu para o Código de Processo Civil e foi um jurista frequentemente citado por ícones do Direito, como Pontes de Miranda, Alfredo Buzaid e outros notáveis doutrinadores.

Entre suas obras incluem-se Justiça Alternativa, Dever de Veracidade das Partes no Novo Código de Processo Civil, Litisconsórcio – Doutrina e Jurisprudência e Direito Público Romano.

