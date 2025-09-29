Morte de Ronald Golias completa 20 anos

Ronald Golias - Crédito: divulgação

Morria, há 20 anos, um dos maiores nomes da dramaturgia e da comédia nacional. O são-carlense Ronald Golias saiu de cena no dia 27 de setembro de 2005, deixando um legado de talento e sucesso na TV e no cinema brasileiro.

Ronald Golias foi um humorista que se destacou na televisão e no cinema na segunda metade do século XX. Reconhecido como um dos precursores da comédia nacional, participou dos programas A Praça da Alegria, Família Trapo e A Praça é Nossa.

Início da carreira

José Ronald Golias nasceu em São Carlos, interior de São Paulo, em 4 de maio de 1929. Descendente de imigrantes portugueses e italianos, sua família tinha poucos recursos.

Na década de 1940 passou a residir em São Paulo e trabalhou como alfaiate e funileiro. Anos depois integrou o grupo Aqualoucos, que realizava acrobacias aquáticas com humor. Como consequência de sua participação, Golias esteve em um programa de calouros da Rádio Cultura.

Mais tarde foi para a Rádio Nacional, onde conheceu Manuel da Nóbrega, figura influente do rádio e da televisão, que lhe ofereceu oportunidades importantes, como a participação no programa A Praça da Alegria, em 1957.

Destaques na televisão e no cinema

O primeiro personagem de destaque de Ronald Golias foi Pacífico, em A Praça da Alegria. O bordão “Ô Cride, fala pra mãe...” se tornou muito popular, inspirado em um amigo de infância chamado Euclides, sempre chamado pela mãe.

No cinema, atuou em Um Marido Barra-Limpa (produzido em 1957 e lançado dez anos depois), Os Três Cangaceiros (1959), O Dono da Bola (1961) e Golias contra o Homem das Bolinhas (1969).

Entre 1967 e 1971, brilhou na televisão com o personagem Bronco, em Família Trapo. Em 1972 e 1973 estrelou o seriado Bronco Total. Em 1979 atuou em Superbronco e, nos anos 1980, participou do programa Bronco.

Nos anos 1990, voltou a interpretar Pacífico em A Praça é Nossa, comandada por Carlos Alberto de Nóbrega, além de dar vida a outros personagens de sucesso, como O Profeta, Bronco e Professor Bartolomeu.

Também trabalhou nos programas de humor A Escolinha do Golias, SBT Palace Hotel e Meu Cunhado. Fora da televisão, gravou músicas em discos de 78 rotações e vinil.

Morte de Ronald Golias

Em 2004, após uma cirurgia para colocação de marcapasso, Golias apresentou complicações, sendo internado por causa de um coágulo no cérebro. Em 27 de setembro de 2005, faleceu vítima de infecção generalizada.

Casa Ronald Golias em São Carlos

A Prefeitura de São Carlos inaugurou, no último sábado (5), a Casa Ronald Golias, memorial que preserva a história do humorista. O imóvel onde viveu com a família durante a infância foi totalmente restaurado.

A cerimônia começou na Praça do Mercado e seguiu com caminhada de autoridades, amigos e familiares até a casa, localizada na Rua Geminiano Costa, 401, no Centro.

O amigo e companheiro de trabalho Carlos Alberto de Nóbrega participou da homenagem. “Era um grande amigo, parceiro de vida. Estar nesta casa é lembrar do Golias, mas também lembrar da minha história. Fico emocionado ao ver tantas fotos em que estamos juntos”, disse.

Ele também recordou a ligação de Golias com São Carlos: “Ele gostava de estar aqui. Estive várias vezes com Golias. Por onde passava, em nossos shows, falava da cidade. Golias faz muita falta”, afirmou emocionado.

A Casa Ronald Golias recebeu fachada restaurada, reforço estrutural, nova cobertura de telha cerâmica e, na área do antigo quintal, foram instalados sanitários para visitantes, área de circulação e gramado.

O espaço conta ainda com móveis, um boneco em tamanho real do humorista, pertences pessoais, salão de exposições, fotos e documentos. Parte do acervo foi doada pela própria família com apoio do escritor e historiador Luís Carlos Barbano, autor da biografia Ronald Golias: O Gigante do Humor.

Estátua em Serra Negra

A cidade de Serra Negra, onde Golias tinha uma fazenda, também o homenageia com uma estátua em bronze, em tamanho real, instalada em frente à prefeitura. O humorista aparece sentado em um banco, com seu sorriso marcante.

A estátua se tornou ponto turístico e de memória afetiva, reunindo moradores e visitantes que posam para fotos e recordam o eterno “Carlos Bronco Dinossauro”.

Leia Também