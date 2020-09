Morte de quatro pessoas em acidentes comove a cidade

José Carlos Lino e o casal Orlaniro da Silva Neto e Luciane Aparecida Elias - Crédito: Arquivo/SCA

São Carlos amanheceu de luto. O acidente que terminou com a morte de três pessoas na noite desta quarta-feira (9), na rodovia professor Luiz Augusto de Oliveira (SP-215), e a morte de um motociclista comoveram a cidade.

Na rodovia dois carros bateram de frente na altura da empresa Bandeirantes. No Monza estava o casal Orlaniro da Silva Neto, 43 anos, e Luciane Aparecida Elias, 47 anos. Eles seguiam para o Cidade Aracy.

Já no volante do Palio Weekend estava o PM aposentado, José Carlos Lino, 67 anos, que seguia no sentido oposto ao Monza e teria invadido a faixa contrária.

Uma passageira do Monza, uma jovem de 22 anos, foi socorrida em estado grave.

Não muito longe deste acidente, o motociclista Rogério Alexandre Martins da Rocha, 39 anos, morador no Presidente Collor, morreu após ter a frente cortada por um carro, na frente da empresa Mapfre. Ele chegou a ser socorrido e levado até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Os corpos das vítimas estão no Instituto Médico Legal (IML). Ainda na manhã desta sexta-feira (10) o SCA irá divulgar o horário e locais dos sepultamentos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também