Morte de Milton Olaio completa 25 anos

Miltinho, cestinha da seleção brasileira vice-campeã mundial em 1970 na Iugoslávia - Crédito: Fundação Pró-Memória

Há 25 anos, morria, no dia 22 de junho de 2000, o ex-jogador de basquete são-carlense Milton Olaio Filho (1942–2000), conhecido como Miltinho, cestinha da seleção brasileira vice-campeã mundial em 1970 na Iugoslávia.

Miltinho iniciou no esporte aos 15 anos no São Carlos Clube e durante a carreira atuou pelo Clube dos Bagres, em Franca, Palmeiras, XV de Piracicaba e pela Seleção Brasileira. Entre suas conquistas estão os Jogos Abertos do interior por São Carlos e o campeonato estadual pelo Clube dos Bagres de Franca, além do título brasileiro nas categorias juvenil, adulto e universitário, e a medalha de bronze na universidade em Tóquio, Japão.

Em sua homenagem, por meio da Lei Municipal nº 12.797, Milton Olaio Filho tornou-se patrono do Ginásio de Esportes de São Carlos. O projeto de lei que definiu a homenagem foi apresentado pelo vereador Antonio Florindo Zanette (PL), aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de São Carlos, e promulgado pelo prefeito Dagnone de Melo (PFL).

