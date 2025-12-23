Morte de Diana Cury e Dr. Normando completam 2 e 3 anos

Diana e Normando: coincidência de morrerem no mesmo dia em anos diferentes - Crédito: divulgação

O dia 20 de dezembro de 2025 marca o aniversário de morte de dois ex-vereadores de São Carlos, além de profissionais de destaque em suas áreas de atuação. A professora Diana Cury morreu nesta data há três anos, e o médico pediatra Normando Lima faleceu há dois anos.

Normando Lima era paulistano, filho de Norival Silveira Lima e Anésia Gomes de Lima. Dr. Normando era casado com Yara e pai de quatro filhos: Eduardo, Fábio, Fernando e Daniel.

Formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba, em 1967, com especialização em Pediatria no Hospital do Servidor Público, em São Paulo. Em abril de 1974, estabeleceu-se em São Carlos a convite da Casa de Saúde São Carlos. Em 1992, foi candidato a vice-prefeito de São Carlos na chapa de Paulo Altomani.

Lima presidiu a Sociedade Médica de São Carlos por dois anos e elegeu-se vereador em 2008 com a maior votação da cidade. Ingressou na política em 1988, quando disputou eleição para vereador, mas não obteve a vaga em razão do coeficiente eleitoral. Em 2008, foi eleito vereador e presidiu a Comissão de Saúde e Promoção Social da Câmara no período de 2009 a 2012. Em 2010, Dr. Normando recebeu o título de “Cidadão Honorário de São Carlos”, oficializado pelo Decreto Legislativo nº 694. Em 2012, foi novamente candidato a vice-prefeito, desta vez na chapa do prefeito Oswaldo Barba, mas ficou em segundo lugar, perdendo as eleições para Paulo Altomani.

PRIMEIRA PRESIDENTE – Diana Cury presidiu a Câmara Municipal de São Carlos, sendo até hoje a única mulher a exercer o cargo. Paulistana, filha de Nahim Cury e Albertina Bonduki Cury, graduou-se em Biologia e Pedagogia, com mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. Trabalhou na formação de crianças e adolescentes como diretora da Escola Estadual “Ludgero Braga” e foi coordenadora do curso de Pedagogia da Unicep.

Na juventude, formou-se musicista no Conservatório e Orfeão São-Carlense. Casou-se em 1965 com Wilson Wady Cury, tendo os filhos Cynthia, Cláudia e Wilsinho, e os netos Giovanni, Paola, Gabriel e Lucas. Ao lado do marido, liderou o Coral dos Encontristas da Catedral, criado na década de 1970.

Diana elegeu-se vereadora em 1996 e foi reeleita em 2000 e 2004. No primeiro mandato, foi 2ª secretária da Mesa Diretora (1997-1998); em seguida, 1ª vice-presidente (2003-2004) e presidente (2005-2006). Presidiu a comissão que reelaborou o Regimento Interno da Câmara e a Comissão de Revisão da Lei Orgânica do Município.

