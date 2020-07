Morte de cabeleireira em acidente causa comoção em São Carlos

Crédito: Arquivo Pessoal

A morte da cabeleira Alexandra Torini, de 43 anos, causa comoção em São Carlos. Segundo informações apuradas pelo SCA, na última segunda-feira (6) ela estava na carroceria do caminhão do esposo, quando sofreu uma queda. O acidente aconteceu em uma cidade próximo de Palmas, no Tocantis.

Segundo relatos da filha, Alexandra foi socorrida e levada até um hospital onde foi submetida a uma cirurgia para conter uma hemorragia no abdômen. Depois foi transferida para o Hospital Geral de Palmas, onde foi diagnosticada com traumatismo craniano, mas não resistiu e acabou falecendo às 18h40 desta quarta-feira.

A filha chegou a fazer uma vaquinha virtual para poder ir até Palmas e pouco depois que chegou da capital do Tocantins recebeu a triste notícia do falecimento da mãe. Ela pede que as pessoas continuem depositando qualquer valor em uma conta informada no Facebook para o custeio do traslado do corpo até São Carlos e para o desembaraço burocrático.

Infelizmente não tivemos boas notícias e minha mãe não resistiu. Chegamos em Palmas as 19h, minha mãe faleceu as 18h40. Os médicos disseram que houve morte cerebral e após isso os outros órgãos foram parando. Eu agradeço de coração a todos que fizeram orações, ajudaram com pensamentos positivos, contribuíram na vaquinha. O que eu posso dizer a todos é muito obrigada, que Deus conforte os nossos corações e ajude com a nossa perda.Peço por favor que aguardem por notícias sobre o sepultamento, tudo já está encaminhado. Avisarei sobre isso quando eu puder. Estou muito ocupada, agradeço pela preocupação de vocês e pela atenção. Não conseguirei responder um por um, então farei uma postagem nova com detalhes assim que possível.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

Nas redes sociais amigos lamentam a trágica morte da cabeleireira.

A equipe do São Carlos lamenta profundamente a perda e deixa as condolências aos familiares e amigos.

