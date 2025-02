Morte de Antonio Carlos Vilela Braga completa 11 anos

Braga: Atuação de destaque na imprensa, na política e principalmente na educação - Crédito: arquivo pessoal

Há exatamente onze anos, em 27 de fevereiro de 2014, morreu, em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, o professor, advogado e historiador Antonio Carlos Vilela Braga, aos 73 anos. Seu corpo foi cremado no Crematório Ecológico Metropolitano de Ribeirão Preto.

Mineiro de Varginha, radicado em São Carlos nos anos 1960 – foi fundador da Faculdade de Administração de Empresas de São Carlos da Associação de Escolas Reunidas precursora do Centro Universitário Central Paulista (Unicep), responsável pela UNICEP, ASSER Rio Claro e ASSER Porto Ferreira. Ele foi vereador pelo MDB de 1983 a 1988 e foi candidato a prefeito pelo PSDB em 1988.

Braga era amante da cultura e da boa música, principalmente de jazz, chegou inclusive a patrocinar um grupo que priorizava este ritmo. Ele também foi articulista de jornais e um dos mais apaixonados pesquisadores da história de São Carlos.

Braga afirmava que na Década de 1950, São Carlos se destacava produção de três produtos importantes: Lápis, trator e geladeira. Ele explicava que no governo JK, a cidade aproveitou as oportunidades da política de metas para o desenvolvimento industrial especialmente o crédito oficial. “São Carlos já tinha tradição industrial. O lápis já era produzido desde a década de 20. Mas nesse período prevaleceu o que pode se chamar de adaptação de produto existente. A geladeira e o trator foram adaptados de similares já existentes nos Estados Unidos. Já nessa época a indústria têxtil, toalhas e tapetes ocupavam um importante lugar no parque fabril de São Carlos”. Em 1995 a CBT (Companhia Brasileira de Tratores) fechou e anos mais tarde a Electrolux, sucessora da antiga Clímax e da Prosdócimo, desativou a linha de produção de refrigeradores.

Ele afirmava que a geladeira e o lápis desapareceram das linhas de produção de São Carlos, restando apenas o lápis, produto do qual, a cidade é a maior produtora mundial com a Faber Castell. “A economia estará sempre em mudança e a indústria também. O fechamento da fábrica de tratores merece estudo e pesquisa. Se a cidade deixou de fabricar geladeiras é preciso descobrir as verdadeiras razões. Em princípio, as empresas deslocam produções e plantas industriais de acordo com seus interesses. O país o estado ou a cidade acabam sendo apenas hospedeiros do processo industrial”, comentou ele.

