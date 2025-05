Faleceu nesta terça-feira (13), Severino José de Souza, aos 77 anos. Ele era proprietário do conhecido Bar do Severino, no prolongamento do Jardim Medeiros, onde os seus clientes podiam aproveitar um lindo pôr do sol.

Severino vinha enfrentando problemas de saúde. O seu corpo será velado das 11h45 às 15h45, no Memorial Sinsef. Em seguida acontece o sepultamento no cemitério Nossa Senhora do Carmo.



Leia Também