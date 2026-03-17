Morre o pequeno Raphael, menino de 2 anos que se afogou no assentamento Nova SÃ£o Carlos

CrÃ©dito: arquivo pessoal

Faleceu no final da tarde desta segunda-feira (16) o menino Raphael Henrique Rodrigues Almeida, de 2 anos, que havia se afogado no assentamento Nova São Carlos no final do ano passado.

De acordo com as informações, a criança estava em casa quando passou mal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, compareceu ao local e realizou tentativas de reanimação, porém o óbito foi constatado.

O sepultamento está marcado para as 16h30 desta terça-feira (17), no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O caso de Raphael mobilizou equipes de saúde desde o afogamento, ocorrido meses atrás. Na ocasião, ele foi socorrido em estado gravíssimo após dar entrada na UPA Vila Prado em parada cardíaca. Familiares o levaram por meios próprios até a unidade.

Equipes médicas e de enfermagem, com apoio do SAMU, iniciaram imediatamente os procedimentos de reanimação, que duraram cerca de uma hora até a estabilização do quadro. Após o atendimento inicial, o menino foi entubado e transferido pela Unidade de Suporte Avançado para a UTI Infantil da Santa Casa, onde permaneceu internado por mais de dois meses.

Recentemente, a criança havia recebido alta hospitalar, mas o estado de saúde ainda era delicado. Ele permanecia em coma não reagente, respirava com auxílio de traqueostomia e se alimentava por gastrostomia, sob acompanhamento médico contínuo.

Na época da alta, a família chegou a agradecer o empenho das equipes de saúde pelo atendimento e pelos cuidados prestados durante todo o período de internação.

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