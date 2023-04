Morre o fundador do Cine São Carlos

SIGA O SCA NO

Morreu nesta sexta-feira, 21, Pedro Luís Casella, ou “Seu Pedro”, fundador do Cine São Carlos. Nas redes sociais, muita comoção, já que o empresário era uma pessoa muito querida.

O Cine São Carlos por sua vez, em um comunicado lançado nas redes sociais anunciando o passamento do seu fundador, ofereceu as suas condolências à família do empresário.

Abaixo, a nota:

“É com imenso pesar que o Cine São Carlos comunica o falecimento de seu fundador, Pedro Luís Casella, ou "Seu Pedro" como era carinhosamente conhecido. Pedro dedicou sua vida ao cinema e deixou um legado duradouro para a comunidade local. Sua paixão pela sétima arte era evidente em tudo o que ele fazia e seu sorriso fácil e coração bondoso sempre deixavam uma marca duradoura em todos que o conheciam.

Neste momento de dor, oferecemos nossas sinceras condolências à família e amigos de Pedro. Que eles possam encontrar conforto na memória de sua vida e nas muitas realizações que ele alcançou. Embora seja difícil imaginar um mundo sem Pedro, estamos determinados a continuar seu legado e a promover o amor pelo cinema que ele tanto valorizava.

Em respeito à memória de Pedro Luís Casella, o Cine São Carlos permanecerá fechado nos dias 21, 22 e 23 de abril, retornando suas atividades no dia 24/04/2023. Para aqueles que já haviam adquirido ingressos para esses dias, informamos que poderão utilizá-los em novas datas ou solicitar reembolso a partir do dia 24/04/2023.

Agradecemos por tudo o que você fez por nós, seu Pedro. Que Deus o receba de braços abertos em sua morada e que sua paixão pelo cinema continue a inspirar outros a seguir seus passos. Força sempre”.

