Morre motorista que sofreu AVC enquanto dirigia ônibus e evitou tragédia em São Carlos

O motorista Paulo Sérgio Andrade da Penha, que sofreu um AVC enquanto dirigia um ônibus do transporte coletivo de São Carlos no dia 28 de janeiro, acaba de falecer na Santa Casa de São Carlos.

No dia do acidente, ele havia sofrido um mal súbito, onde conseguiu parar o ônibus no Prolongamento do Jardim Medeiros.impedindo que o coletivo despencasse ribanceira abaixo, evitando uma tragédia.