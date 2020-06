Morre jovem que foi encontrado desacordado em piscina

Crédito: Arquivo pessoal

Saiba Mais Cidade Homem encontrado desacordado dentro de piscina é reanimado pela equipe do SAMU

Faleceu nesta quinta-feira (25) o jovem Gabriel Finhana, de 28 anos, que foi encontrado desacordado dentro da piscina de casa na rua Luiz Roher, na Vila Monteiro, na tarde da última terça-feira.

Após ser retirado da água por familiares, o SAMU foi acionado e realizou manobras de reanimação e os socorristas conseguiram reverter a parada cardiorrespiratória. Gabriel foi encaminhado até a Santa Casa e depois transferido para o Hospital da Unimed, mas infelizmente não resistiu. A hipótese mais provável é que ele tenha sofrido um mal súbito e caído na piscina.

O corpo do rapaz será sepultado às 11h15 desta sexta-feira (26) no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também