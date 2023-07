Morre garotinha de 3 meses que foi socorrida pelo Samu após sofrer parada cardíaca no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Profissionais da saúde chegam até a Santa Casa: com vida, neném foi socorrida após parada cardíaca - Crédito: Maycon Maximino

A garotinha Lara Rebeca Ramos de Oliveira, de apenas 3 meses de vida, que foi socorrida por equipes do Samu e da UPA do Aracy, após sofrer uma parada cardiorrespiratória na tarde de ontem (26), infelizmente não resistiu e acabou falecendo na madrugada desta quinta-feira. As causas da morte não foram reveladas. (veja notícia relacionada)

Uma equipe da unidade básica do Samu estaria em uma ocorrência no bairro e em dado momento o condutor Matheus e a enfermeira Sônia ouviram o chamado de uma ocorrência código 1 (gravíssimo) de uma criança em parada cardíaca na rua Antonio das Graças Generoso, no Cidade Aracy 2. A mãe estaria desesperada.

Os profissionais não pensaram duas vezes e partiram em alta velocidade e paralelamente solicitaram uma unidade de suporte avançado. Com o bebê na viatura, iniciaram manobras de ressuscitação. Ao verem a gravidade da criança foram para a UPA do bairro e profissionais da saúde deram continuidade aos procedimentos até a chegada da USA e a médica dra. Paola, juntamente com os demais profissionais da saúde reanimaram a criança que foi intubada e posteriormente encaminhada à Santa Casa de São Carlos, mas infelizmente acabou falecendo.

O início do velório está previsto para ao meio-dia, no velório Jardim da Paz e o sepultamento às 16h30, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

