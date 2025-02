Moradores voltam a reclamar de falta de água no Antenor Garcia

Torneira - Crédito: Agência Brasil

Moradores do Antenor Garcia, estão enfrentando novamente problemas com a falta de água. Segundo os reclamantes, eles estão sem água desde a última sexta-feira.

Os problemas no fornecimento de água têm sido recorrentes na cidade, o que vem gerando reclamações por parte da população. Muitos relatam dificuldades para realizar atividades básicas e cobram soluções mais efetivas para evitar novas interrupções no serviço. Uma moradora do Antenor que entrou em contato com o SCA disse que: "Durante o final de semana ficamos sem água para consumo, preparo de refeições e higiene. Só temos água em alguns períodos do dia, podendo ficar igual, ontem sem água das 10h30 da manhã até hoje 8h onde a água voltou com o fluxo baixo não sendo suficiente nem mesmo para dar descarga" reclamou.

O SCA entrou em contato com o SAAE, e ainda aguarda posicionamento da autarquia.

