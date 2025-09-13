"Já não sei o que fazer", desabafa moradora sobre falta de água em São Carlos

Imagem Ilustrativa - Crédito: Agência Brasil

A falta de água segue sendo um problema recorrente em diversos bairros de São Carlos, de acordo com relatos enviados por moradores ao São Carlos Agora.

No Cruzeiro do Sul, moradores afirmam que ficam praticamente todos os dias sem água no período da noite. “Quando chego do trabalho, das 18h em diante, não tem água. Tenho criança que ainda está com o uniforme da escola até agora e eles não me atendem. Já não sei o que fazer”, relatou uma moradora indignada.

No condomínio Vila Verde Sabará, a situação também é crítica. “As casas estão sem uma gota de água desde cedo”, destacou outro morador.

O problema se repete no bairro Vila Brasília, onde os moradores afirmam que a situação vem se arrastando há dias. “A água volta só de madrugada, até a manhã. Ficamos sem abastecimento durante toda a tarde até às 23h. No bairro há muitos idosos, que precisam de mais atenção, ainda mais por ser um bairro antigo”, relatou uma moradora.

Os moradores pedem providências, já que a falta de água recorrente tem prejudicado a rotina de famílias inteiras.

