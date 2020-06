Moradores sofrem com a falta de água em São Carlos

Falta água para o básico na cidade - Crédito: Divulgação

O portal de notícias São Carlo Agora recebeu nos últimos dias diversas reclamações de falta de água em vários bairros da cidade. O site foi em busca de uma resposta.

A assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal informou que "o nível do reservatórios estão baixo em algumas regiões e a demanda está grande. O SAAE também está procurando se há grandes vazamentos não visíveis que estejam interferindo no abastecimento. No fim de semana tiveram algumas quedas de energia, o que também prejudicou o sistema A autarquia pretende iniciar a operação do novo poço do Rui Barbosa já na próxima semana para melhorar o abastecimento dessas regiões.

Alguns dos bairros afetados pela falta de água: Jardim Bandeirantes, Santa Felícia, São João Batista, Jacobucci, Jardim Real, Santa Maria, e Cidade Aracy.

O SCA entrou em contato com a CPFL para saber sobre as quedas de energia e aguarda um retorno. Assim que tivermos um posicionamento essa notícia será atualizada.

