Moradores se unem e plantam mais de 60 árvores frutíferas no Residencial Samambaia

Moradores do Residencial Samambaia, um bairro cercado por fragmentos florestais do Cerrado, mata nativa, onde há uma grande diversidade de animais silvestres, das quais algumas espécimes consideradas ameaçadas de extinção, realização uma ação em sistema de mutirão no intuito de preservar o ambiente.

No último domingo, 8, um coletivo dos moradores realizaram o plantio de árvores frutíferas nos arredores do bairro. A ação, que contou com a participação de aproximadamente 40 residentes que foram coordenados por integrantes do Projeto Tatus e receberam p apoio da associação de moradores do bairro. Ao todo, foram plantadas mais de 60 árvores frutíferas.

A iniciativa do plantio surgiu a partir da disposição dos moradores em fornecer e plantar mais árvores nas áreas de convívio e aumentar a arborização do bairro, que já foi considerado como um dos mais arborizados de São Carlos. Entretanto, em virtude das demandas evidenciadas pela presença constante de animais silvestres nos arredores, e que se alimentam dessa variedade de frutíferas já existentes, foi organizado um plantio coletivo em áreas próximas aos fragmentos florestais e que pudessem servir como alimentação não invasiva para essas espécies.

A ação também pode ser considerada como consequência de diversas ações que já estão sendo realizadas no bairro, tais como a implementação de bebedouros, e que visam benfeitorias para o bem-estar da fauna e preservação da flora da região.

Dessa forma, o plantio de árvores se tornou um marco, uma vez que conseguiu unir muitos moradores com o mesmo propósito e que se empenharam nessa mobilização, Assim, esse dia não foi só sobre arvores, foi sobre união, cidadania, respeito ao lugar onde vivemos, colaboração, amizade.

UNIDOS EM UM SÓ PROPÓSITO

Durante o plantio, alguns moradores, emocionados expressaram o sentimento de todos os envolvidos, dando depoimentos marcantes. Michelle Piccolo enfatizou o carinho que sentiu no momento do plantio e a satisfação em poder, de alguma forma, ser ‘parceira’ dos animais silvestres.

“Mas não foram as árvores que me chamou atenção. Foi ver o coletivo, o grupo unido, foi vivenciar a troca de experiências, a troca de mudas e de ferramentas, foi ver e sentir o carinho com o vizinho que não conversava há tempos, foi o cuidado, cuidado de si, do próximo, de casa, da rua, do bairro. As árvores aqui, agora não são mais “fonte de sujeira”, são fontes de alimento para muitos animais que dependem delas e, que de certa forma, nós tiramos isso deles”.

Para Karina Peronti R. Bicalho, o plantio mostrou a unidade entre as pessoas, a harmonia e a preocupação com o meio ambiente. “Não se trata apenas de uma ação em prol do meio ambiente ou do bairro que moramos, mas também de um resgate do conhecimento de que, quando juntos e preocupados com o bem de outros seres, podemos viver tomados pela mesma harmonia que um corpo vivo cheio de vida funciona! Seguindo assim, não haverá outro caminho se não prosperarmos todos”.

Por fim, Silvana Dulcini considerou o momento mágico e intenso, ao ver moradores unidos em um só propósito. "Ontem (domingo) eu fiquei tão maravilhada com esse momento mágico, de colaboração, de união, de trocas de saberes, que só hoje me dei conta de que, além de tudo o que já foi dito, foi uma oportunidade de exercitarmos o amor, a ordem, o pertencimento e o equilíbrio entre o dar e o receber! Para mim, foi como se todos os moradores (aqueles que não puderam participar) estivessem ali conosco!. Foi sobre esperança em um mundo melhor, e foi principalmente sobre ser humano”.

QUER CONHECER MAIS SOBRE O PROJETO TATUS?

É um coletivo formado por quatro mulheres que buscam atender as necessidades emergenciais e levar educação ambiental ao ambiente onde vivem. Composto por Clara Machado, Dayana Moscardi, Ge Zaffani e Renata Bechara.

Visite o www.instagram.com.br/projetotatus

