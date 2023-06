Moradores reclamam de rua “intransitável” no Santa Felícia

Crédito: divulgação

Moradores da rua Sebastião Sampaio Osório, no Jardim Santa Felícia entraram em contato com o SCA na manhã desta segunda-feira, 19, e relataram que a rua está intransitável, principalmente após alteração para mão dupla.

Os reclamantes disseram que há anos entram em contato com Prefeitura pedindo melhorias no local, porém até o momento não foram atendidos. “O que não entendemos é o motivo de não recapear essa rua”, disse um morador. “A melhoria atendeu várias vias do bairro, mas esta foi ignorada. O que causa estranheza é que por aqui passam ônibus a cada hora”, completou, salientando que os buracos mais profundos foram sinalizados com madeira, cadeira, entre outros objetos de acordo com a criatividade dos moradores. “Podemos dizer apenas que a cada dia que passa, a situação piora”, finalizou.

Leia Também