Moradores reclamam de rua “intransitável” no Antenor

Buracos no asfalto “invadem” rua no Antenor - Crédito: Divulgação

“A rua está intransitável e cheia de buracos”. Com esta frase, moradores procuraram definir a situação da rua José Geraldo Machado, no Antenor Garcia.

O asfalto já velho, segundo eles, ‘esfarela’ e com isso, com as frequentes chuvas, muitas crateras estão se abrindo em todo o leito.

Ao São Carlos Agora, na manhã desta terça-feira, 10, os moradores disseram que o problema ocorre há mais de um ano no bairro e que buscam alertar as autoridades municipais para que seja feito o recape da rua.

