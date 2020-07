Moradores reclamam de placas de sinalização colocadas no meio da calçada

Crédito: Marcos Escrivani

Na manhã desta terça-feira, 14, moradores residentes no Conjunto Residencial Castelo Branco entraram em contato com o São Carlos Agora para relatar um serviço que consideram mal executado pela Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito: placas de sinalização colocadas bem no meio da calçada na praça central do bairro.

Segundo os reclamantes, os serviços teriam sido realizados na segunda-feira, 13. Servidores municipais abriram buracos bem no meio da calçada em diversos pontos e os postinhos podem causar acidentes com pedestres e podem complicar quando cadeirantes utilizarem a calçada.

Em outro ponto da praça, servidores municipais colocaram placas na terra (onde há grama) e em uma esquina, uma sobreposta a outra.

“Faltou um profissional qualificado e especializado para orientar os funcionários que iam abrindo buracos sem nenhum critério”, disse um morador.

LIMPEZA

O mesmo morador disse que no sábado, trabalhadores de uma empresa terceirizada contratada pela Prefeitura Municipal foram até as duas praças e roçaram a grama. Porém, deixaram entulho para trás.

“Coube a nós, em sistema de mutirão, completar um trabalho feito de maneira bem precária”, relatou.

Mande seu recado (sempre com uma foto) para o email faleconosco@saocarlosagora.com.br ou pelo WhatsApp 16 99963-6036.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também