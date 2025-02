Moradores reclamam de infestação de escorpiões no entorno do cemitério Nossa Senhora do Carmo

Escorpiões capturados - Crédito: Whatsapp SCA

Moradores do entorno do cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos, estão preocupados com uma infestação de escorpiões na região. Segundo relatos, o problema tem se intensificado com o calor, aumentando o risco para os moradores e seus animais de estimação.

Ana, moradora da Rua Abraão Simão, localizada nos fundos do cemitério, afirmou que encontrou cinco escorpiões apenas em um único dia, dentro de sua garagem e na calçada. "Joguei veneno em casa, mas se eles não detetizarem o cemitério, não adianta. Tenho um animal de estimação e fico morrendo de medo", desabafa.

Outros moradores também relatam encontrar escorpiões com frequência e cobram providências da Prefeitura.

