Moradores reclamam de falta de água no Jardim Embaré

Moradores do Jardim Embaré reclamam da falta de água no bairro. O Whatsapp do SCA recebeu várias mensagens de leitores que moram na região pedindo providencia por parte do poder público municipal.

"Desde sábado estamos tendo problemas com falta de água aqui no bairro", reclamou o leitor Rodrigo.

"Repito, essa situação está desesperadora...não temos chances de tomar um banho a noite após o dia de trabalho...não há chances de higiene", reclamou outro leitor.

O SCA entrou em contato com assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal e a informação recebida é que o SAAE localizou um vazamento em uma rede de grande diâmetro não visível e está providenciando o conserto e o abastecimento deve ser normalizado nas próximas horas.

