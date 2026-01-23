(16) 99963-6036
Moradores reclamam de contas de água elevadas; SAAE nega reajuste

23 Jan 2026 - 09h02Por Jessica Carvalho R
Moradores do bairro Jardim Cardinali, Jardim Tangará, Vila Irene, Ipê Mirim, Jardim do Bosque, em São Carlos, estão reclamando de aumentos considerados abusivos nas contas de água emitidas pelo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). Segundo relatos, faturas que antes variavam entre R$ 50 e R$ 90 passaram a ultrapassar os R$ 250 e até R$ 350, sem que houvesse mudança significativa no consumo.

As queixas têm sido compartilhadas em um grupo de WhatsApp do bairro, onde diversos moradores relatam situações semelhantes. Um dos casos aponta que a conta saltou de R$ 90 para R$ 350. Outro morador afirma que a fatura subiu de R$ 50 para R$ 170, enquanto há registros de contas que passaram de R$ 62 para R$ 250.

Há ainda situações,  como a de uma residência ocupada por apenas dois idosos, onde, segundo a família, não houve alteração na rotina de consumo, mas a conta veio com aumento expressivo, indicando um volume de água que não condiz com a realidade. Em outro caso, um morador que teria passado o mês inteiro viajando afirma ter recebido uma conta no valor de R$ 250, mesmo com a casa fechada durante o período.

Nota do SAAE

Em nota, o SAAE de São Carlos informou que não houve e não há qualquer reajuste na tarifa de água e esgoto no município. A autarquia destacou que qualquer alteração nos valores só pode ocorrer mediante autorização expressa da ARES-PCJ, agência reguladora à qual o serviço é subordinado.

Segundo o SAAE, na maioria dos casos de reclamação, o que ocorre é o aumento real do consumo, que pode ser influenciado por fatores como as altas temperaturas registradas recentemente. A autarquia explica ainda que existem sete faixas de consumo e que, ao ultrapassar o limite de uma faixa, o valor da cobrança pode dobrar automaticamente.

Atualmente, o valor cobrado por metro cúbico de água varia entre R$ 2,41 e R$ 14,16, conforme a faixa de consumo. O SAAE ressalta também que contas mais altas podem estar relacionadas a vazamentos visíveis ou não visíveis dentro dos imóveis. Por isso, orienta os usuários a verificarem torneiras, chuveiros, vasos sanitários, tanques e máquinas de lavar roupa, além de recomendarem a contratação de um profissional especializado caso não seja identificado vazamento aparente.

