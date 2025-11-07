(16) 99963-6036
sexta, 07 de novembro de 2025
Cidade

Moradores reclamam de buraco não sinalizado no Cidade Aracy 2

07 Nov 2025 - 06h57Por JM
Moradores da Rua Aparecido da Silva, no bairro Cidade Aracy 2, reclamam da presença de um buraco aberto há pelo menos três dias na via. Segundo os relatos, nenhuma sinalização foi colocada no local até o momento, o que tem causado preocupação entre quem trafega pela região.

O ponto crítico fica próximo à Escola Marivaldo Degan, e segundo os moradores, o problema representa risco de acidentes, especialmente durante o período noturno, quando a visibilidade é menor.

“Já faz três dias que está assim, e até agora ninguém apareceu nem para sinalizar o buraco”, disse uma moradora.

A população também compara a situação com um caso semelhante ocorrido recentemente na região central da cidade, onde o reparo foi realizado com mais agilidade. “Esperamos que o mesmo retorno e atenção sejam dados também aqui no bairro”, completou a moradora.

 

