Moradores reclamam de buraco na esquina no Cidade Aracy

Moradores do bairro Cidade Aracy, estão reclamando de um buraco localizado na esquina entre a Rua Joaquim Garcia de Oliveira e a Avenida Regit Arab.

Segundo relatos, o problema já existe há algum tempo e tem causado transtornos para motoristas, motociclistas e pedestres que passam pelo local diariamente. Por estar em uma esquina, a situação aumenta o risco de acidentes, principalmente para quem precisa fazer conversões ou desviar do buraco.

De acordo com os moradores, em dias de chuva a situação fica ainda mais complicada, já que o buraco acaba ficando encoberto pela água, dificultando a visualização e aumentando o perigo.

A população pede que a Prefeitura realize o reparo o mais rápido possível para evitar danos a veículos e garantir mais segurança no trânsito da região.

