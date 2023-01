Moradores reclamam de acúmulo de lixo do lado de fora do Ecoponto no Jardim Ipanema

Crédito: Whatsapp SCA

Moradores próximos do Ecoponto do Jardim Ipanema entraram em contato com a redação do portal São Carlos Agora para reclamar das condições que se encontra o local. Segundo eles, o espaço está lotado de entulho, tanto que vários materiais foram depositados do lado de fora.

Segundo a Prefeitura Municipal, devido ao final de ano, o acúmulo de lixo foi bem maior e a própria população fez o descarte no local inadequado, ou seja, do lado de fora. Ainda segundo a assessoria de imprensa, a limpeza no Ecoponto já foi iniciada.

Confira a nota na integra:

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos informa que no final do mês de dezembro foi retirado todo o lixo do Ecoponto do Jardim Ipanema, porém devido ao período das festas de final de ano, o acúmulo de lixo foi bem maior e muitos munícipes fizeram o descarte em local não apropriado, porém nesta quarta-feira (04/01), as equipes já iniciam a retirada, promovendo a limpeza total do local.

Leia Também