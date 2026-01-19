(16) 99963-6036
CDHU/Piscinão: moradores reclamam de vias esburacadas e lixo acumulado

19 Jan 2026 - 18h21Por Jessica Carvalho R
Moradores da região do CDHU/Piscinão, em São Carlos, denunciam a falta de manutenção e as más condições de trafegabilidade na Avenida Ayrton Salvador Leopoldino Júnior. Segundo relatos, a via pública está em situação precária, dificultando a circulação de veículos e oferecendo riscos a motoristas e pedestres.

De acordo com os moradores, além dos problemas no asfalto, o local sofre com o descaso na limpeza urbana. A área teria se transformado em ponto de descarte irregular de lixo e entulho.

Ainda segundo a população, diversas reclamações já foram registradas, porém até o momento não houve retorno concreto nem providências para a resolução do problema. A falta de manutenção, segundo os moradores, agrava ainda mais a situação da via, principalmente em períodos de chuva, quando o tráfego se torna ainda mais difícil.

Em resposta às reclamações, a Prefeitura de São Carlos informou que a demanda seria encaminhada à Secretaria de Conservação Urbana.

