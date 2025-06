Moradores reclamam de abandono e insegurança após troca de postes na região do Santa Felícia

Moradores da Rua Domingos de Angelis, no cruzamento com a Victorio Bonucci, no bairro Santa Felícia, em São Carlos, estão revoltados com a situação deixada após a recente troca de postes de energia elétrica no local. Segundo relatos, o serviço foi realizado e deixou uma série de problemas que afetam diretamente o dia a dia da população.

Além da sujeira e dos restos de materiais de trabalho deixados na via, o principal problema tem sido a fiação de internet, que não foi reinstalada corretamente. Com os cabos jogados e baixos, alguns moradores sequer conseguem entrar com seus veículos nas garagens. A falta de conexão também tem causado transtornos para quem depende da internet para trabalhar ou estudar.

A situação, segundo os moradores, se agravou durante a madrugada. A fiação baixa estaria atraindo usuários de drogas, que tentam roubar os cabos. “Já é difícil conviver com o abandono, e agora temos medo até de sair de casa à noite”, relatou uma moradora. Os moradores cobram providências

