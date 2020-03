Moradores reclamam da falta de água no Santa Felícia

Crédito: Divulgação

Em tempos de pandemia do coronavírus e a necessidade de higienização para evitar o contato e a transmissão do vírus, moradores do Jardim Santa Felícia sofrem com a falta de água.

Na noite deste sábado, 21, muito preocupados, moradores entraram em contato com o São Carlos Agora e relataram o drama que são obrigados a conviver dia após dia.

“Moro na rua Nestor de Campos e ontem (sexta, 20) a água veio só a meia-noite. Já hoje (sábado, 21), ela sumiu das torneias às 10h e até agora (20h) não tem uma gota. Como vamos lavar as mãos? A louça? A roupa?”, indagou uma dona de casa, que informou ainda que moradores da rua José Missali e da rua Cid Cezar também relataram o mesmo problema.

Outro morador, residente na rua Luiz Rodrigues Sampaio mostrou sua preocupação ao portal. “Agora (sábado à noite) estou na casa da minha sogra (Fagá). Fui obrigado a vir aqui para tomar banho”, comentou. “O problema lá (Santa Felícia) está demais e acredito que atinge o bairro todo”, comentou.

SAAE

O morador disse que contatou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) para saber o motivo da falta de água. Em algumas oportunidades não foi atendido. Porém obteve a seguinte informação:

“O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos - SAAE - comunica que estará realizando, a partir das 11h00 desta sexta-feira (20/03/2020), com previsão de término no próximo Domingo (22/03/2020), trabalhos de manutenção corretiva na bomba do poço do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Faber III.

O SAAE alerta que poderá haver desabastecimentos pontuais na região do Santa Felícia e Parque Faber I, II e III. Para minimizar os impactos com o desabastecimento de água, o SAAE realizará manobras na rede e disponibilizará caminhões para abastecer os reservatórios do Parque Faber III e Santa Felícia.

Após a conclusão da manutenção corretiva a normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradual, durante os dias seguintes.

O SAAE São Carlos solicita aos cidadãos que utilizem água de maneira racional.

Para maiores informações, entrar em contato com o nosso serviço de atendimento através do nº 0800-111-064.

