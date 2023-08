Moradores reclamam da constante falta de água no Aracy e Parque Industrial

SIGA O SCA NO

torneira falta água - Crédito: Agência Brasil

Moradores do grande Cidade Aracy e Parque Industrial entraram em contato com a redação do São Carlos Agora para reclamar da falta de água que, segundo eles, está frequente.

"Boa tarde, quero registrar mais uma reclamação sobre o SAAE pela falta de água no bairro Cidade Aracy, estamos cansados dessa palhaçada" reclamou um dos leitores que enviaram mensagem via whatsapp do portal.

Na avenida doutor Heitor José Realli, moradores disseram que é a terceira vez na semana que falta água. "Se vocês se dispuserem e puderem vir até o local, terá bastante gente reclamando, pois já é a 3ª vez em uma semana", reclamou o morador.

O SCA entrou em contato com o SAAE e aguarda uma resposta.

