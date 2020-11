Moradores reclamam: área de lazer e campinho estão abandonados no Jardim Belvedere

Crédito: Maicon Ernesto

Moradores residentes na rua Aurélio Sanchez (antiga rua 5), no Jardim Social Belvedere entraram em contato com o São Carlos Agora e mostraram a indignação quanto ao abandono de uma área de lazer e de um campinho localizado no bairro, próximo a antiga Pedreira Bandeirantes.

Segundo os moradores que solicitaram a presença da reportagem do portal, o local seria uma prova de descaso da atual administração, já que o mato tomou conta do local, luminárias queimadas e o campinho com as traves corroídas pela ferrugem.

De acordo com os reclamantes, devido ao abandono, pessoas inescrupulosas passaram a realizar o descarte de todo tipo de entulho e lixo, sendo que a área é de preservação permanente (APP).

Devido ao abandono, os moradores informaram ainda que o local é frequentado por pessoas suspeitas que são acusadas de fazer uso de entorpecentes.

“O que nos deixa chateados é que já contatamos a Prefeitura Municipal e nada foi feito. Nos sentimentos inseguros pela presença desses viciados, sem contar que, devido ao acúmulo de lixo, animais peçonhentos se procriam e invadem nossas casas”, finalizou uma dona de casa. Mande seu recado (sempre com uma foto) para o email faleconosco@saocarlosagora.com.br ou pelo WhatsApp 16 99963-6036.

