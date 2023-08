Moradores próximos ao Parque do Kartódromo reclamam de barulho excessivo aos finais de semana

Moradores ao lado do Parque do Kartódromo reclamam de barulho excessivo aos finais de semana



Moradores de casas e prédios no entorno do Parque do Kartódromo entraram em contato com o São Carlos Agora para reclamar do barulho excessivo provocado por jovens que frequentam o local principalmente aos finais de semana. Eles dizem que é praticamente impossível dormir devido ao barulho do som dos carros.



Um vídeo foi enviado à redação demonstrando a situação.



Os moradores pedem providências às autoridades.

