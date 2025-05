Moradores pressionam vereadores contra 200 apartamentos na Bruno Ruggiero

Local onde deveriam ser construídos apartamentos na Bruno Ruggiero Filho - Crédito: Google maps

Um grupo de moradores do Santa Felícia promoveu ontem mais uma ação para tentar evitar que o governo do prefeito Netto Donato (PP) confirme a construção de 200 apartamento pelo faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal na Avenida Bruno Ruggiero Filho. Ontem, o grupo enviou um email para os 21 vereadores com uma mensagem contra a construção do novo núcleo habitacional no local.

As habitações, a princípio, seriam 400 deveriam ser construídas na Avenida Bruno Ruggiero Filho, no bairro Santa Felícia. Porém, houve uma revolta dos moradores daquele bairro. Nesta quarta-feira, 14 de maio, no documento enviado aos parlamentares, eles voltaram a alegar que não há infraestrutura de abastecimento de água, coleta de esgoto, vagas nas escolas e para o atendimento de saúde suficientes para atender a mais 800 ou 1.600 moradores naquela região. Também apontaram problemas de mobilidade urbana.

Um grupo chegou a divulgar um panfleto nas redes sociais afirmando que seria construído no local um novo CDHU, numa citação pejorativa do núcleo habitacional Waldomiro Lobbe Sobrinho, que abriga mais de 900 apartamentos na Região Sudeste de São Carlos. Depois disso houve um

recuo do governo municipal, reduzindo de 400 para 200 o número de apartamentos a ser construídos no local.

O assessor do prefeito Netto para a Infraestrutura Urbana, João Muller, comandou, no dia 30 de abril, uma audiência pública, onde argumentou que a atual gestão está envidando todos os esforços para dotar a região de uma rede de serviços suficientes para atender a todos os moradores.





Abaixo a íntegra da carta dos moradores do Santa Felícia:

Bom dia,

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a),

Nós, moradores da região da grande Santa Felícia, viemos por meio desta expressar nossa profunda preocupação em relação ao projeto de construção de um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com previsão de 200 apartamentos.

Nossa região já enfrenta sérios problemas estruturais que se agravariam consideravelmente com a chegada de mais moradores, tais como:

• Falta constante de água, que afeta centenas de famílias diariamente;

• UPA e UBS sobrecarregadas, com dificuldade de atendimento básico à população;

• Déficit de vagas em creches e escolas, prejudicando o acesso à educação infantil e básica;

• Trânsito congestionado, especialmente nas Avenidas Bruno Ruggiero e Miguel Petroni, que já operam no limite.

Entendemos a importância de políticas públicas de moradia, mas não podemos ignorar os impactos negativos de um projeto dessa magnitude em uma área que não possui estrutura adequada para receber mais moradores.

Solicitamos, com urgência, que essa questão seja levada ao plenário e que seja promovida uma audiência pública, para que a comunidade possa ser ouvida e sejam discutidas alternativas viáveis que não comprometam ainda mais a qualidade de vida da população local.

Contamos com sua atenção e compromisso com os interesses da cidade e da população que o(a) elegeu.

Atenciosamente,

Gian Carlos

