Moradores pedem solução para erosão no Jardim Tangará

Crédito: Lourival Izaque

Um buraco provocado pela erosão tem causado preocupação e transtornos para moradores da Rua Alfeu de Arruda, no Jardim Veneza, em São Carlos. Segundo os moradores, a situação se agrava a cada período de chuvas, fazendo com que a cratera avance e se aproxime cada vez mais das residências.

Um dos moradores afetados é Anderson, que relatou à reportagem do São Carlos Agora que desde fevereiro deste ano vem registrando denúncias junto à Prefeitura e buscando apoio de vereadores, porém até o momento nenhuma providência foi tomada. O morador teme que, com novas chuvas, o problema se agrave e coloque em risco as casas da região.

A preocupação é ainda maior porque o local é uma nascente do Córrego do Espraiado, área de preservação ambiental. De acordo com Anderson, o abandono da área tem contribuído para o aparecimento de animais peçonhentos, como cobras e escorpiões, que já chegaram a entrar em sua residência.

Outro problema apontado pelos moradores é o acúmulo de lixo no local. Segundo relatos, usuários de drogas costumam frequentar a área e descartam roupas e resíduos, o que agrava a situação e representa riscos à saúde e à segurança da população.

Os moradores da Rua Alfeu de Arruda aguardam uma ação do poder público para conter a erosão, realizar a limpeza da área e evitar que o problema continue avançando, causando danos ao meio ambiente e colocando famílias em risco.

