Moradores pedem redutores de velocidade e sinalização na Avenida Miguel Abdelnur Filho

Moradores da Avenida Miguel Abdelnur Filho, estão preocupados com o aumento do fluxo de veículos e o excesso de velocidade registrado após a abertura de uma nova via na região, criada para facilitar o acesso a prédios recentemente construídos.

Segundo relatos, a mudança no trânsito tem provocado situações de risco constantes, com registros de danos materiais e acidentes.“Os veículos passam em alta velocidade, colocando em risco pedestres, animais e moradores. Já tivemos acidentes e danos que podem ser comprovados”, relatou uma moradora.

Diante da situação, os moradores solicitam a implantação de sinalização adequada, redutores de velocidade e a adoção de mão única de direção na Avenida Miguel Abdelnur Filho. A medida, segundo eles, ajudaria a organizar o trânsito e aumentar a segurança de quem circula pelo local.

