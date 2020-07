Moradores pedem recape em rua "esquecida" no Jardim Cardinalli

Moradores do final da Rua José Cerri, no Jardim Cardinalli, decidiram acionar o Ministério Público do Estado de São Paulo para que este investigue uma inusitada situação por eles vivenciada durante os serviços de recape no bairro.

Enquanto o tão esperado recape das vias do bairro ocorria, eles perceberam que o trecho onde residem (da última quadra da Rua José Cerri, entre a Av. Pau Brasil e a Rua Prof. Nelson Montmorency) foi abandonado pela equipe que executava os serviços no local.

O fato causou revolta e estranheza nos moradores, pois a equipe da prefeitura que prepara as vias antes de serem recapeadas já havia passado dias antes pelo local, fazendo a poda das árvores e a limpeza da rua. Além disso, o resto do quarteirão recebeu o recapeamento, sobrando apenas este pequeno trecho, o que parece não fazer sentido, abandonar apenas um pequeno trecho de rua com asfalto antigo e há anos sem reparos, situado entre duas ruas recapeadas recentemente, formando emendas no asfalto, com degraus que podem causar acidentes, além da infiltração de água que poderá estragar o recape novo.

Mas a inusitada situação ficou ainda mais estranha quando, na tarde do dia 07 de julho, um representante da empresa que executa o serviço, passou em todas as casas deste único trecho do quarteirão que não recebeu o recape, avisando aos moradores que o recape do trecho faltante seria feito na quinta-feira (09), solicitando que eles não deixassem seus veículos na rua e lembrassem que estaria sendo feito o serviço antes de saírem de casa. Aí pareceu que tudo estava bem, mas minutos depois, o mesmo representante retornou a todas as casas do trecho, informando que a prefeitura havia cancelado o recape que seria executado na quinta-feira.

Inconformados com todo o ocorrido, os moradores querem saber por qual e real motivo este trecho pequeno e final da rua foi excluído do recape da quadra e por quais motivos outras vias em estado idêntico ou melhor que este mesmo trecho foram recapeadas em outros trechos idênticos?

Vamos pedir ao Ministério Público que investigue a fundo essa estranha situação para que tenhamos certeza de que não houve nenhuma imperícia na execução do serviço e, principalmente, para descobrir se houve a eventual prevalência de interesses pessoais e privados acima dos interesses coletivo e público nos serviços já executados, informam os moradores!

Uma comissão de moradores está providenciando, através de advogados, a elaboração da representação ao Ministério Público a ser distribuída na próxima semana e a reportagem estará acompanhando o caso até que seja desvendado e resolvido.

O São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, mas até o momento não obteve resposta.