Moradores pedem providências em relação a buraco na Rua Visconde de Inhaúma - Crédito: Whatsapp SCA

Moradores da Rua Visconde de Inhaúma, no Centro de São Carlos, estão pedindo providências em relação a um buraco aberto no asfalto, na esquina com a Rua 7 de Setembro. O buraco está aberto há seis meses e já causou danos a vários veículos. Ontem (15/08), três carros furaram o pneu ao passar pelo local.

Os moradores relataram que já fizeram várias reclamações à Prefeitura de São Carlos, mas o buraco ainda não foi fechado. Eles estão preocupados com a segurança dos pedestres e motoristas que passam pelo local. Até um galho de árvore foi usado para sinalizar o local.

