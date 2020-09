Moradores no Santa Angelina fecham rua com galhos de árvores

Moradores colocaram galhos de árvores no meio da rua para evitar que bairro seja emporcalhado por pessoas que não possuem higiene - Crédito: Divulgação

Irritados com a falta de higiene e de respeito de moradores do Arnon de Mello, vários leitores do São Carlos Agora e residentes na rua Gaudêncio Zaninetti (antiga rua 8), no Santa Angelina, fecharam o acesso à via com galhos de árvores. A atitude aconteceu nesta semana.

Os reclamantes entraram em contato com o portal e disseram que a medida extrema tem um motivo: eles teriam visto moradores do Arnon de Mello depositar entulhos e galhos de árvore na rua em questão.

“A gente sabe quem é. Os “sujões” vêm de carro e largam tudo quanto é lixo. Tentamos conversar e pedir para que não fizesse isso, sofremos ameaças”, disse uma moradora.

Segundo ela, a cada dois meses, aproximadamente, a Prefeitura Municipal limpa o local. Porém, ela não acha correto. “O certo é que as pessoas tenham respeito por nós e não sujem onde moramos. Se não tem higiene, larguem o lixo na frente da casa onde moram, oras! Gostaríamos que o Poder Público instalasse câmeras, flagrassem esses sujões e aplicasse multas. Afinal, é um atentado a saúde pública”, desabafou.

