Moradores indignados com vazamento de água no Cruzeiro do Sul

Vários moradores residentes na rua Alberto Martins, no Jardim Cruzeiro do Sul, entraram em contato com o São Carlos Agora na tarde desta terça-feira, 8, para denunciar um problema que consideram grave: um vazamento de água que completa um mês e neste período, ignorado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

Via WhatsApp os reclamantes informaram que o vazamento aumenta a cada dia e com isso em determinados locais o asfalto afunda.

Nas proximidades informaram também que há uma pessoa que é cadeirante e encontra muitas dificuldades para se locomover devido às crateras no leito asfáltico. Boa parte delas formadas justamente pelo vazamento.

“A situação está caótica que tem moradores que encontram dificuldades para tirar o carro da garagem e vários motoristas se arriscam em manobras para desviar das crateras. Alguns sobem com os pneus do carro em cima da calçada. O perigo aumenta ainda mais”, alertou uma dona de casa.

Ela informou ainda que várias vezes contatou a autarquia. Porém a sua reivindicação tem sido ignorada com muita regularidade. “O descaso é grande. A gente fica indignada”, finalizou.

