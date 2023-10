Moradores e comerciantes reclamam de lixo jogado em calçada no São Carlos 8

Lixo que deveria estar no ecoponto vai parar em frente a moradias - Crédito: Divulgação

Uma questão de saúde pública está atingindo moradores e comerciantes residentes no São Carlos 8 e adjacências. Eles reclamam do lixo que é deixado do lado de fora do Ecoponto do bairro, na avenida Capitão Luís Brandão.

Ao São Carlos Agora, na tarde desta sexta-feira, 20, eles relataram que à noite e aos finais de semana, principalmente, quando o ecoponto está fechado para o público, é feito o descarte de resíduos sólidos. “Isso acontece mesmo com os avisos expostos na frente do ecoponto. Há muito entulho, sujeira e até sofás, que são deixados do lado de fora, na calçada”, denunciaram os reclamantes.

De acordo com os comerciantes, com o vento, parte deste material voa e entra nos estabelecimentos comerciais e moradias existentes no entorno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também