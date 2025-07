Moradores do Zavaglia pedem providências para buraco na rua 5

Moradores do Zavaglia, estão preocupados com um buraco que se abriu na rua 5 e que representa risco para pedestres e motoristas. Segundo relatos, a situação é crítica e neste sábado (5), uma criança quase foi atropelada ao desviar do buraco.

De acordo com os moradores, o local não possui nenhuma sinalização e o buraco segue aberto há vários dias, aumentando de tamanho e perigo com o passar do tempo.

“Hoje quase aconteceu uma tragédia. Uma criança quase morreu por causa desse buraco. É muito perigoso, principalmente à noite, quando a visibilidade é pior”, relatou uma moradora.

Eles cobram providências, para evitar acidentes mais graves.