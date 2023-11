Moradores do São Carlos III, São Carlos VIII e Santa Angelina recebem escrituras das casas

Na tarde de quarta-feira, 1, o Presidente da Prohab, Rodson Magno, entregou para moradores do bairro São Carlos III, São Carlos VIII e Santa Angelina, a escritura de compra e venda dos lotes sociais.

De acordo com Rodson, o Departamento Administrativo da Prohab realizou um levantamento de todas as pessoas que já possuem direito a sua escritura, onde foi detectado que mais de 100 moradores estão em dia com as despesas dos seus imóveis. No entanto, essas pessoas estão sendo chamadas para tomarem posse do que já são delas por direito.“Para a Prohab é uma alegria muito grande entregar estas escrituras para moradores que conseguiram quitar o lote, construir suas casas e estão pagando o IPTU e o SAAE corretamente, sendo essas condições para passarmos a escritura”, completa o Presidente da Prohab.

