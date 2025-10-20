(16) 99963-6036
segunda, 20 de outubro de 2025
Cidade

Moradores do Santa Felícia relatam perturbação constante com bicicletas motorizadas

Barulho, manobras perigosas e medo de retaliação preocupam vizinhança na Rua Luiz Procópio de Araújo Ferraz

20 Out 2025 - 16h03Por Jessica CR
Moradores da Rua Luiz Procópio de Araújo Ferraz, no bairro Parque Santa Felícia, denunciam a perturbação diária causada por adolescentes que circulam com bicicletas motorizadas fazendo barulho excessivo, manobras perigosas e rachas, principalmente nas proximidades da Escola Estadual Professor Walter Blanco.

De acordo com um dos moradores, que registrou boletim de ocorrência, o problema ocorre “todos os dias, sem horário certo”, e tem causado transtornos e medo entre os vizinhos. “Eles fazem por pura maldade, sabendo que na rua moram pessoas idosas e portadores de autismo. A falta de empatia e o desrespeito assustam toda a vizinhança”, relatou.

Ainda segundo o morador, há temor de retaliação caso os moradores tentem denunciar a situação. “Muitos têm medo de chamar a polícia ou registrar queixa, porque os jovens passam debochando, acelerando os motores e fazendo barulho proposital para incomodar”, disse.

Os relatos indicam que, além do barulho, os adolescentes colocam em risco a própria segurança e a de pedestres, ao praticarem manobras radicais e disputas de velocidade em via pública. “Eles tiram rachas e quase atropelam quem passa. É um terror”, completou o denunciante.

Os moradores afirmam já ter acionado tanto a Guarda Municipal quanto a Polícia Militar, mas alegam que o problema persiste." Estamos contando com o São Carlos Agora para divulgar essa barbaridade e chamar atenção das autoridades”, desabafou.

 

