Moradores do Santa Felícia pedem limpeza em área com mato alto e risco de escorpiões

Moradores do bairro Santa Felícia, em São Carlos, estão solicitando providências para a limpeza de uma área localizada na Rua Francisco Gentil Guzzi. Segundo relatos, o local apresenta mato alto, acúmulo de lixo e entulho, além da presença constante de pessoas em situação de rua.

De acordo com os moradores, a situação tem gerado preocupação principalmente por conta do aparecimento de escorpiões, que estariam invadindo residências próximas, representando risco à saúde e à segurança das famílias.

Diante do problema, os moradores pedem apoio para que o poder público realize a limpeza da área, a retirada de entulhos e providências para evitar novos focos de pragas, garantindo melhores condições de segurança e saúde para a comunidade local.

Leia Também