(16) 99963-6036
quarta, 21 de janeiro de 2026
Cidade

Moradores do Santa Felícia pedem limpeza em área com mato alto e risco de escorpiões

21 Jan 2026 - 17h50Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Moradores do Santa Felícia pedem limpeza em área com mato alto e risco de escorpiões -

Moradores do bairro Santa Felícia, em São Carlos, estão solicitando providências para a limpeza de uma área localizada na Rua Francisco Gentil Guzzi. Segundo relatos, o local apresenta mato alto, acúmulo de lixo e entulho, além da presença constante de pessoas em situação de rua.

De acordo com os moradores, a situação tem gerado preocupação principalmente por conta do aparecimento de escorpiões, que estariam invadindo residências próximas, representando risco à saúde e à segurança das famílias.

Diante do problema, os moradores pedem apoio para que o poder público realize a limpeza da área, a retirada de entulhos e providências para evitar novos focos de pragas, garantindo melhores condições de segurança e saúde para a comunidade local.

Leia Também

Plano Municipal de Arborização Urbana avança e projeta plantio de 33 mil árvores em São Carlos
Cidade16h38 - 21 Jan 2026

Plano Municipal de Arborização Urbana avança e projeta plantio de 33 mil árvores em São Carlos

Marquinho Amaral completa um ano à frente da PROHAB e destaca avanços e desafios da gestão
Habitação 16h33 - 21 Jan 2026

Marquinho Amaral completa um ano à frente da PROHAB e destaca avanços e desafios da gestão

Professor da USP recebe prêmio científico internacional da Alemanha
Cidade15h40 - 21 Jan 2026

Professor da USP recebe prêmio científico internacional da Alemanha

Leilão do Detran deve movimentar mil veículos em São Carlos e Ibaté
Cidade10h35 - 21 Jan 2026

Leilão do Detran deve movimentar mil veículos em São Carlos e Ibaté

USP São Carlos lança curso de Inteligência Artificial aplicada à área da saúde
Educação05h01 - 21 Jan 2026

USP São Carlos lança curso de Inteligência Artificial aplicada à área da saúde

Últimas Notícias