A tranquilidade dos moradores do bairro Santa Felícia, tem sido constantemente interrompida por adolescentes que utilizam bicicletas motorizadas para realizar manobras perigosas na rua Luiz Procópio de Araújo Ferraz. A via, que liga pontos importantes da região — como um posto de saúde em uma extremidade e a escola municipal Walter Blanco na outra — virou palco frequente de imprudência, barulho excessivo e sensação de insegurança.

De acordo com relatos encaminhados à redação, os jovens circulam em alta velocidade, empinam os veículos e utilizam escapamentos abertos, provocando um “barulho infernal” que incomoda moradores ao longo de todo o dia. A situação se agrava principalmente nos horários de entrada e saída de alunos, por volta do meio-dia e das 18h, quando há maior circulação de pedestres, incluindo crianças e idosos.

Além do incômodo causado pelo barulho, a principal preocupação dos moradores é com a possibilidade de acidentes. Eles alertam que a combinação de manobras radicais, alta velocidade e grande circulação de pessoas pode resultar em uma tragédia a qualquer momento. “Já passou dos limites. Uma hora vai acontecer algo muito grave”, disse outro residente.

Eles pedem providências urgentes das autoridades, com reforço na fiscalização, abordagens e medidas que coíbam esse tipo de prática irregular.

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