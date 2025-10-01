(16) 99963-6036
quarta, 01 de outubro de 2025
Cidade

Moradores do Santa Angelina relatam aumento de escorpiões em residências

01 Out 2025 - 14h53Por Jessica Carvalho R.
Escorpião - Crédito: divulgação

Moradores do bairro Santa Angelina, estão em alerta devido ao aparecimento de escorpiões na região. Nos últimos meses, já foram encontrados pelo menos três exemplares na calçada de uma residência localizada na Rua Waldomiro Santana de Oliveira.

Na manhã desta quarta-feira (1), um novo caso gerou preocupação: um escorpião foi localizado dentro da cozinha de uma moradora. A situação reforça o risco, especialmente para famílias com crianças pequenas e animais de estimação.

Os moradores relatam apreensão e pedem maior atenção das autoridades quanto à dedetização e limpeza de áreas que possam servir de abrigo aos animais peçonhentos.

