Moradores do Santa Angelina passam a noite de quarta-feira sem água e energia elétrica

Torneira seca: "falta água todos os dias aqui no Santa Angelina", disse a moradora - Crédito: Divulgação

Uma dona de casa, mostrando profunda indignação, entrou em contato com o São Carlos Agora às 6h30 desta quinta-feira, 1, para relatar a “noite de caos” que os moradores do Jardim Santa Angelina tiveram na noite de quarta-feira, 30.

Das 18h até às 23h25 ficaram sem água e sem energia elétrica. “Isso é um profundo descaso com a população”, desabafou. “Estamos em uma época de pouca chuva e de um calor intenso e nem água para tomar banho temos. Quando vamos buscar a energia para acender a luz de um cômodo, não temos. Poxa gente, estamos no século 21”, disse, revoltada.

Segundo a reclamante, no Santa Angelina é frequente a falta de água. “É todo o dia. E este problema é recorrente há meses”, comentou.

“Já nesta quarta, acabou a energia por volta das 18h e nenhum morador conseguiu fazer contato com a companhia de energia (CPFL). Ora o telefone chama, ora dá ocupado e o aplicativo não funciona. Agora são 22h e ninguém ainda conseguiu entrar em contato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). O descaso com a população do bairro é 100%, porém as contas chegam para pagar. Triste situação”, disse a dona de casa que reside na Avenida João Dagnone. “Quero ver políticos aparecerem por aqui para pedir voto”, finalizou.

