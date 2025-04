Moradores do Pacaembu enfrentam infestação de escorpiões: "Já é o terceiro dentro da minha casa"

Compartilhar no facebook

Escorpiões capturados - Crédito: Whatsapp SCA

Moradores da rua Pará no bairro Jardim Pacaembu, que fica próximo ao cemitério municipal, estão preocupados com o aumento da presença de escorpiões dentro das residências. Em relato recente, um morador afirma ter encontrado o terceiro escorpião dentro de casa apenas nesta semana. Segundo ele, os animais foram vistos andando pelas paredes, o que tem gerado medo, especialmente entre famílias com crianças pequenas.

"Estamos assustados. Todos os escorpiões foram encontrados dentro de casa. Não temos lixo acumulado nem mato por perto. Acreditamos que esteja ocorrendo uma infestação no bairro", desabafa o morador.

A proximidade com o cemitério levanta preocupações entre os moradores, que se perguntam se o local pode estar contribuindo para o aumento dos escorpiões na região. Além das residências, há também escolas nas redondezas, o que eleva o nível de alerta da comunidade.

A população pede atenção das autoridades para investigar a possível infestação e tomar medidas de controle. A presença frequente de escorpiões em áreas urbanas é considerada um risco à saúde, principalmente para crianças e idosos, já que o veneno desses animais pode causar reações graves.

