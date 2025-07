Moradores do Jardins do Porto denunciam abusos e perturbação aos domingos

Moradores do bairro Jardins do Porto, vêm enfrentando uma série de problemas de ordem pública, principalmente nos finais de semana e durante a madrugada. Relatos apontam que grupos de jovens têm se reunido nas ruas do bairro para empinar motos, muitas delas sem placa, soltar pipas com cerol e promover aglomerações com som alto, causando perturbação e riscos à segurança dos residentes.

Além do incômodo com o barulho, os moradores denunciam a invasão de obras inacabadas por adolescentes, sujeira deixada em terrenos baldios e a dificuldade de circulação de veículos nas vias públicas. “As ruas ficam lotadas de gente, você tenta passar com o carro e eles mal saem da frente. Tenho receio até de tirar foto”, disse uma moradora.

Uma mãe também relatou o impacto direto na rotina da filha autista. “O barulho das motos assusta muito ela. É desesperador. Se tiver como acionar a Guarda Municipal pra ver o que podem fazer, seria de grande ajuda”, apelou.

Os moradores pedem reforço na fiscalização, a fim de garantir a ordem e a tranquilidade no bairro.

